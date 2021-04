Ingrid Coronado se luce surfeando y presume piernas de infarto en redes

La conductora Ingrid Coronado, quien ganó gran fama como integrante de Garibaldi y al ser presentadora de programas como "Venga la Alegría" y "Tempranito", se encuentra desde hace varios días en playas de Quintana Roo, desde donde se ha lucido en frescos looks que destacan su piernas de infarto.

Coronado lleva varios años fuera de la televisión y actualmente es locutora, pero sigue vigente en sus redes sociales, desde donde presume su cuerpazo y buena actitud. Aunque recientemente explicó que su salida se debió a que se sentía "intoxicada" con el ambiente, no descarta la posibilidad de regresar con algún proyecto que le parezca interesante.

En sus recientes declaraciones también aseguró que la ventaja de hacer radio es que le permite estar en cualquier lugar, lo que ha dejado comprobado en estas últimas semanas, pues a pesar de estar pasando algunos días de descanso con su familia, ha continuado con su trabajo como locutora.

Ingrid se luce con sus fans desde la playa. Foto: Especial

Ingrid Coronado se luce surfeando

Aprovechando sus días desde el mar, la conductora de 46 años disfrutó de una actividad llamada wakesurf y a través de su cuenta de Instagram, en donde la siguen más de 1 millón de fanáticos, compartió un video que fue tomado por su hijo Paolo y en la que se le ve dominando las olas.

"Quien me conoce sabe que soy suuuuper tenaz/intensa jaja mi lema es #hastaquesalga", fue parte del mensaje con el que Ingrid acompañó el clip que a pocas horas de publicarse le ha generado cintos de comentarios y casi 70 mil "me gusta" de sus fans y compañeros del medio.



Coronado explicó que llevaba un tiempo intentando que le saliera ese tipo de surf, "y después de mucho intentarlo y que no me salía, el problema no era yo, era la lancha que tenía que hacer una estela más alta", sin embargo eso no evitó que la conductora presumiera sus piernas y su curvilínea figura.

kyog