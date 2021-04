Ingrid Coronado presume cuerpazo en look de encaje y lanza poderoso mensaje a sus seguidores

La conductora Ingrid Coronado, quien se dio a conocer hace varios años como cantante en el grupo Garibaldi, se encuentra desde hace varios días tomando un descanso de la vida en la ciudad. Junto a sus hijos y otros miembros de su familia viajó a playas de Quintana Roo, desde donde ha lucido un cuerpazo y recientemente se dejó ver en un atrevido bikini de encaje.

La también locutora, explicó hace unos días en su canal de Youtube las razones que la hicieron alejarse de la televisión, en donde había tenido gran éxito como conductora de programas como "Venga la Alegría". Afirmó que se sentía cansada de ese tipo de exposición, por lo que decidió tomarse un tiempo.

Hoy, a sus 46 años, Coronado ha pasado por complicados momentos que la llevaron a buscar paz, pues recordemos que pasó un difícil divorcio con el también conductor Fernando del Solar, con quien tuvo dos hijos. Ahora, la conductora se encuentra más enfocada en el plano espiritual, por lo que no es raro que en su Instagram comparta sus momentos de meditación.

Ingrid Coronado presume cuerpazo y lanza mensaje

Desde hace un tiempo, Ingrid ha aprovechado sus redes sociales para lanzar a sus seguidores mensajes poderosos de reflexión, pues ha querido demostrar que se puede lograr un cambio desde el interior al encontrar la paz mental que se requiere; sin dejar de lado sus fotos en la que luce su belleza.

Hace unos días, compartió con sus 1.2 millones de seguidores en Instagram una fotografía en la que se luce con un look de bikini con el top de encaje en diversos colores y una panty en tono blanco. Sentada desde un yate y con el mar de fondo, afirmó que "todo pasa por algo".

"Muchos años me abracé fuertemente a “todo pasa por algo” (...) Cuando me ahogaba en la tormenta, cuando sentía que la injusticia me golpeaba fuertemente repetía como mantra: confió que “todo pasa por algo”, fue el texto con el que Ingrid acompañó la foto que le generó cientos de comentarios.

Ingrid se lució con sus seguidores en Instagram. Foto: Especial

