Aneliz Aguilar impone moda con bicycle short y tenis; ideal para lucir chic este fin de semana

Aneliz Aguilar ha dejado claro en muchas ocasiones que su gusto por la moda y el estilo la llevan a imponer y romper las redes con los favorecedores atuendos que muestra, ideales para copiar y lucir muy chic en cualquier ocasión. En está ocasión presumió su outfit con bicycle short, una de las tendencias del momento.

La hija mayor del cantante de música regional, Pepe Aguilar, es una de las jóvenes influencer en el mundo de la moda de nuestro país; en su cuenta de Instagram, donde ya supera los 600 mil seguidores, da consejos e ideas para que las jóvenes siempre vayan a la moda y con mucho estilo.

Aneliz Aguilar deja claro que es una fashionista

El pasado 7 de abril, Aneliz cumplió 23 años y lo celebró al lado de su familia. La joven ha mostrado a través de sus redes sociales llevar una excelente relación con sus hermanos Ángela y Leonardo, aunque es una de las miembros de las Dinastía Aguilar que no siguió el camino de la música.

Sin embargo, la joven ha sabido abrirse camino en lo que parece ser una de sus pasiones, la moda, pues cada vez deja más claro que es una fashionista que siempre está en busca de lucir lo mejor de las nuevas tendencias, como lo hizo este jueves al dejarse ver en un juvenil atuendo.

Aneliz impone con sus atuendos. Foto: Especial

En su cuenta de Instagram, Aguilar compartió con sus seguidores una serie de imágenes en las que se le ve luciendo un bicycle short (pantalón corto para bicicleta), el cual combinó con una camiseta amarrada a la cintura, unos tenis blancos y un saco en tono negro para darle ese aspecto chic.

Este es uno de los atuendos más arriesgados para muchas chicas, pues se trata de combinar un estilo deportivo con una prenda casual para darle mayor impacto al look. Además, como en cada uno de sus looks, no podían faltar sus lentes oscuros y un peinado que resalte su estilo, como lo hizo esta vez al combinarlo con un pañuelo.

La joven demuestra su pasión por la moda. Foto: Especial

kyog