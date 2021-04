Frida Sofía dice la verdad, asegura Lucía Méndez en Venga La Alegría: VIDEO

Lucía Méndez cree completamente en las acusaciones de Frida Sofía en contra de Enrique Guzmán, a quien señaló se haber abusado sexualmente de ella cuando tan sólo tenía cinco años, afirmó lo actriz durante una entrevista en el matutino de Azteca, Venga La Alegría.

"Yo creo que todo lo que me djo Frida es verdad, todo lo que me comentó es aunténticamente verdadero", no dudó en responder la diva, quien este jueves 15 de abril se estrena como youtuber justo con una entrevista a la hija de Alejandra Guzmán.

Y aunque no quiso adelantar exactamente qué le digo la modelo durante la entrevista, la cual se estrena este jueves en su canal de YouTube, sí fue muy clara al respaldar a la nieta de Enrique Guzmán, a quien de hecho dijo considera que es una guerrera y una mujer muy madura.

Y es que recordó que conoce a Frida Sofía desde que era muy pequeña, por lo que le dio gusto volver a platicar con ella; "se tocó de todo, absolutamente todo, desde el dolor que tiene y todo lo que ella es; me llevé una gran impresión por cómo ha madurado", agregó Lucía Méndez.

Quiere entrevistar a la Dinastía y a Enrique Guzmán

Lucía Méndez confió en que la situación pueda resolverse con ayuda de la matriarca, sobre todo porque conoce a toda la Dinastía Pinal; la actriz admitió que en algún momento desea entrevistarse con las integrantes de la familia para conocer la versión de todas las integrantes.

Asimismo, no descartó intentar platicar en su programa con don Enrique Guzmán par que dé su opinión del tema. "Deseo que tengan una extraordinaria solución", señaló.

Finalmente, aunque no considera que haya censura en la televisión, por ahora no sabe si regresará a la pantalla chica, por ahora está enfocada en su rol como entrevistadora en su programa por internet "Lucía Méndez Presenta", proyecto que estuvo preparando durante tres meses.

¡En exclusiva para #VLA, Lucía Méndez nos habla sobre la entrevista que tuvo con Frida Sofía! uD83DuDCFAuD83DuDE31 #ViernesChiquito >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/XIYXdLJYpp — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 15, 2021

ovh