Cynthia Klitbo da su apoyo a Frida Sofía con FUERTE mensaje respecto al abuso sexual

A tan sólo unas semanas de que se destapara una bomba para el mundo del espectáculo en en una entrevista junto al periodista Gustavo Adolfo Infante, esto luego de que Frida Sofía, confesó que pese a ser hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma, no lleva el apellido de su padre por las diferencias que este tuvo con su abuelo Enrique Guzmán cuando ella recién había nacido.

Sin embargo, este no fue el verdadero problema que se suscitó luego de las declaraciones de la joven, sino que ella decidió romper el silencio y dar a conocer públicamente que su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, habría abusado sexualmente de ella cuando tenía tan sólo 5 años de edad.

Al respecto, mucha polémica y controversia a surgido luego de esta confesión, pues hay declaraciones de la propia Alejandra Guzmán que ponen en tela de juicio a su propia hija respecto a las declaraciones en las que acusa a su abuelo.

Sin embargo, artistas y personalidades del mundo del espectáculo han apoyado a Frida Sofía, entre ellas Cynthia Klitbo, quien manifestó su apoyo a la hija de "La Guzmán" luego de enfrentar este duro proceso tras la denuncia.

Fue durante su encuentro con la prensa, que la actriz que recientemente reveló su abuso cuando era una adolescente, expresó:

“Yo creo que la ley es la que tiene que encargarse de esto, si tu no tenías roto el himen no había un tipo de abuso, entonces ahorita las cosas han cambiado para bien, y lo que yo me percato es que también ha habido como un abuso, y yo como feminista que me considero y que creo en la equidad de género, considero que deberían de tener bien cimentadas estas pruebas”.