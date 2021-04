Frida Sofía HUYÓ a Estados Unidos por CULPA de, ¿su MAMÁ? La verdadera RAZÓN por la que se fue de México

Frida Sofía ha contado recientemente varios episodios de su vida que le han causado dolorosas marcas en sus emociones y traumas en su mente. Aunada a su denuncia de abuso sexual que vivió presuntamente por parte de su abuelo Enrique Guzmán, Frida reveló que cuando era una adolescente fue víctima de un sangriento plan por parte de trabajadores de su madre, Alejandra Guzmán, por lo decidió "huir" a Estados Unidos.

"Había un alto y llegaron dos carros a los lados. Y uno de enfrente se hace para atrás. O sea que eran cuatro. Se bajan de 6 a 8 personas. Bloqueo mental, miedo pánico. La persona que estaba manejando no estaba entrenada”, narró Frida Sofía en una entrevista de 2019.

Frida reveló a Gustavo Adolfo Infante que vivió un intento de secuestro cuando apenas tenía 12 años, este lo planeó gente que Alejandra Guzmán conoce, personas que "trabajaban con ella".

La joven de 30 años dijo que en ese entonces, el ballet era una gran pasión para ella, pero en una ocasión, para asistir a su clase de baile, le pidió ayuda al jardinero de su casa para que la llevara y éste accedió.

Después de esto, Frida contó que ella con apenas 16 años se encontraba en el asiento de copiloto y con la ventana abajo, de pronto un hombre metió una pistola por la misma ventana.

La hija de 'La Guzmán' dio cuenta del shock que vivió y los estragos que le dejó, pues no habló por tres semanas. Es horrible, es algo que nunca superas, es como un tatuaje; se cae algo y me asusto, soy muy paranoica".

"Mataron a uno. A los otros según los atraparon, pero la neta ya me había ido, ya no seguí lo que pasó ni nada, ni me dejaron saber", dijo.