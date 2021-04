Frida Sofía CONFIESA a Lucía Méndez si se arrepiente o no de estar lejos de Alejandra Guzmán

Este jueves 15 de abril, en punto de las 14:00 horas Lucía Méndez lanzó a través de su canal de YouTube una entrevista que le hizo a Frida Sofía quien abrió su corazón y reveló lo que siente al estar alejada de su madre la famosa rockera Alejandra Guzmán.

Cabe recordar que hace algunos días Frida Sofía reveló a Gustavo Adolfo Infante que desde los 5 años de edad fue abusada por su abuelo Enrique Guzmán quien tocaba sus partes íntimas siendo tan solo una niña, estas declaraciones provocaron un distanciamiento aún más grande entre la intérprete de Ándale con su familia materna.

¿Extraña a Alejandra Guzmán?

Durante la entrevista, Lucía Méndez cuestionó a Frida Sofía sobre si en algún momento no se arrepentiría del distanciamiento que existe entre ella y su madre y ante esta pregunta, la joven cantante respondió evidentemente con dolor en su corazón.

“La realidad es que nunca me fui y la pregunta es ¿Por qué ella no me ha buscado a mi? Cuando estoy muy herida por lo que pasó del aborto, lo que pasó antes de Larry que invirtió con él, que le rogué que no hiciera eso con un exnovio mío...”

Nunca ha venido a visitarme

Por otra parte Frida Sofía cuenta a Lucía Méndez que aunque ante las cámaras de televisión Alejandra Guzmán le pide que se acerque a ella y que la ama, no entiende las razones por que la rockera no la busca a ella pues sabe bien que no puede salir de Estados Unidos.

Frida asegura que el acercamiento entre ella y su madre debe de ser genuino pero a pesar que Alejandra Guzmán le regaló un departamento el cual está a 15 minutos de distancia de su casa jamás ha ido a visitarla.

Siempre la va a amar pero no es buena madre

Luego de las declaraciones sobre su madre y su distanciamiento Frida asegura que siempre amará a Alejandra Guzmán y además siempre la admirará como cantante y artista.

Sin embargo, Frida Sofía aunque la ame demasiado no puede decirle al mundo que Alejandra Guzmán ha sido una buena madre porque es algo que no es verdad.

