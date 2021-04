Enrique Guzmán no procederá legamente contra Frida Sofía; asegura su hijo

“La verdad no creo, no creo que vayamos a proceder directamente contra Frida Sofía… no es buena idea… demandar a un familiar" señala hijo de Enrique Guzmán

Cuando más o menos le explicamos la situación ella se puso un poco triste Foto: Especial