Madre de la supuesta hija de Rafael Amaya rompe el silencio

Elizabeth Gálvez, quien asegura haber procreado una hija con el actor Rafael Amaya cuando ambos eran unos jóvenes, rompió el silencio luego de que la madre del protagonista de “El Señor de los Cielos” negara conocer a la presunta hija del actor.

Después de que el programa Ventaneando informara que Amaya tuvo una hija siendo tan solo un adolescente y que ahora la joven tiene 26 años de edad, hecho que Doña Rosario Núñez desconociera frente a las cámaras del programa de espectáculos, fue que Gálvez decidió hablar por primera vez públicamente y destapar la historia de su relación con el artista.

“Quiero precisar que lo que dijo la señora, si ahora nosotros estamos dando este tipo de… ahora que yo acepté hablar con usted es que lo que hizo la abuela a mí me llegó mucho, porque no es como ella dice, lo que dijo la señora de que no tenían un acercamiento con mi hija, ella siempre ha tenido acercamiento con mi hija, habla con su abuela, de hecho, ella fue la que le comentó que el abuelo estaba internado en San Diego, que tenía cáncer, y siempre han tenido el número de mi hija, mi hija siempre ha buscado la manera del acercamiento hacia su padre, con todo y que lo tenía con sus abuelos, yo no sé por qué la señora tiene que argumentar algo que no es verídico” refutó Elizabeth.

Posteriormente, Elizabeth Gálvez destacó que más allá de las llamadas, su hija Yomairi Amaya tiene contacto más cercano con sus abuelos paternos. “Ellos los fines de semana se quedaban con mi niña, hasta la fecha la señora tiene acercamiento con mi hija, y el señor”.

Al respecto de cómo lastimó las declaraciones de Doña Rosario a su hija, Elizabeth contó: “para ella fue muy fuerte, no lo podía creer, porque ella todavía ahora que su papá estuvo mal, ella le reiteró de que ahí estaba su número, le dijo donde vivía, su abuela le dijo que también estaban en San Diego, y pues para ella si fue muy fuerte escuchar eso, que la señora dijo que no la conocía, que no la había mirado, cuando la señora siempre la ha mirado, siempre”.

Y sobre las más recientes acciones de la madre de Rafa Amaya negando nuevamente a su supuesta nieta, Gálvez manifestó: “ella siguió con que no, con que él no tiene una hija, cuando ella acaba de hablar con mi hija, y le dijo ‘por supuesto mi hijita que nosotros te reconocemos como nieta, no hagas caso’, entonces para mi si fue muy fuerte mirar estas declaraciones, imagínate para mi niña, para mi hija. Ella se acercaba a sus abuelos porque Rafa siempre venía en Navidad o Año Nuevo, entonces le pedía a su abuela que, si ella podía estar ahí presente, y su abuela le decía que no, ‘que no podía porque Rafa se iba a molestar’ o cosas así decía, imagínate el impacto para mi hija, más, sin embargo, ella siguió siempre visitándolos, ha sido muy fuerte la verdad”.

Posteriormente, la señora aseguró que el único interés de su hija siempre ha sido estar cerca de su padre. “Ahora que él estaba pasando por esta situación tan fuerte, ella solo sentía y anhelaba abrazarlo porque obviamente él está en un ambiente donde quizás las personas se acercan a él por otros motivos, y un amor de un hijo es incondicional, tan es así que mi hija siempre se mantuvo al margen de todo esto”.

Finalmente, Elizabeth envió un mensaje a Rafa Amaya: “yo sé que él siempre es una persona muy noble, que siempre lo fue, el amor de un hijo es incondicional, que abra los brazos a su hija, que su hija lo ama, lo ama incondicionalmente”.

Por: Agencia Mex

dhfm