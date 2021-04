Gera Mx está listo para festival virtual Pa'l Norte

Tras un año sin pisar escenario físico, Gera Mx ya grabó su participación en el festival Pa'l Norte que el próximo 17 se realizará de manera virtual y animada, lo que le permitió al rapero conectar de nuevo con la adrenalina que experimenta antes de cualquier concierto.

“Fue algo diferente y especial, es el primer Tecate virtual, fue importante ser parte de esta presentación y volver al escenario. Me divertí mucho, cantamos cerca de 45 minutos y aunque nunca será igual sin la gente, sentí esa emoción de que había gente del staff checando luces, el sonido… todo”, comentó el rapero.

Este show será donde muestre algunas de las canciones que conforman su más reciente disco “Los No Tan Tristes”, que trabajó junto a Charles Ans y Nanpa Básico, por lo que este festival sirve para “calmar las aguas” y que la gente disfrute de la música cerca de sus amigos y familia.

Gera Mx también realiza más música con Santa Fe Klan, y es que la pandemia no merma su inspiración: “El confinamiento no afecta la creatividad, sólo cambia la visión, no teníamos pensado escribir sobre situaciones difíciles, queríamos llegar al verano con temas bailables que sirvieran para estar en la playa, pero habrá que esperar”.

Este tiempo también lo aprovecha para experimentar nuevos ritmos, ya que considera que la gente está más abierta a escuchar distintos sonidos mezclados. Entre los sencillos que trabaja está uno con Christian Nodal, quien era su vecino en Guadalajara y la convivencia los hizo hacer algo juntos.

“Sólo voy fluyendo, mi disquera es independiente, así que hago las colaboraciones cuando coincido con alguien en el estudio y las energías fluyen, sino sólo disfruto la comida y el momento”, agregó.

GERA MX EN NÚMEROS

Su nombre real es Gerardo Daniel Torres Montante y tiene 27 años.

2013 sacó su disco “El Precipicio”

Por Patricia Villanueva Valdez

