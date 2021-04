Sarah Kohan deja poco a la imaginación con sofisticado look y recibe rosas ¿del Chicharito?

La modelo Sarah Kohan volvió a dejarse ver en una sofisticada sesión de fotos para una importante marca de ropa internacional. Las imágenes de la australiana dejan poco a la imaginación por lo atrevido de su look. Sin embargo, su vida sentimental sigue dando de que hablar pues todavía no está claro si ya no está con el "Chicharito" Hernández.

Desde los últimos meses del 2020 comenzaron los rumores de una separación, y se acrecentaron cuando Kohan viajó solo con sus hijos, Noah y Nala, a su natal Australia para pasar las fiestas decembrinas. Aunque hace un mes los fans de la pareja creyeron que habría una reconciliación, pues la modelo volvió a la casa que comparten en los Ángeles.

Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha hablado al respecto, pero quizás han dado algunas pistas, como la reciente foto que compartió Sarah en sus historias de Instagram, donde se pueden ver que está en un romántico lugar con un ramo de rosas en la mesa, las cuales podrían ser de parte del futbolista mexicano.

La modelo recibió rosas y lo compartió en su Instagram. Foto: Especial

Sarah Kohan se luce con sofisticado look

Otras fotografías que Sarah compartió con sus 1.6 millones de seguidores en Instagram fueron las tomadas para una importante marca de ropa internacional, en las que se luce con un sofisticado look de pantalón y lencería de la colección de verano de Versace.

En un atuendo con estampado marino, Kohan luce su espectacular cuerpazo y deja ver que sigue siendo una modelo cotizada en la industria de la moda. Hasta el momentos sus imágenes han sido muy recibidas por sus fans, quienes la han llenado de elogios, aunque también le preguntan por el "Chicharito".

A menos de 24 horas de publicar las serie de fotografías, la australiana ha conseguido más e 100 mil "me gusta" y cientos de comentarios, donde algunos especulan que la modelo podría estar embarazada y esperar otro bebé del futbolista mexicano.

Sarh se lució en redes con sus fans. Foto: Especial

