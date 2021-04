Sarah Kohan impacta en Instagram con atrevido bikini amarillo y fans advierten lo que se perdió el Chicharito

La vida de Sarah Kohan y el futbolista mexicano Javier "Chicharito" Hernández sigue dando de que hablar, pues a pesar de que recientemente se habló de una posible reconciliación, la realidad es que la pareja no se ha dejado ver de nuevo junta, aunque la modelo sigue luciéndose en Instagram con atrevidas fotos en bikini.

Recientemente la pareja volvió a dar de que hablar por el regreso de la joven originaria de Australia a su casa en Los Ángeles, California, en donde se supone vive con el futbolista, lo que hizo creer a muchos de los fans que se encuentran juntos de nuevo, aunque hasta el momento ninguno lo ha confirmado.

En el mes de diciembre la joven de 27 años viajó con sus hijos a su natal Australia, desde conde compartió fotografías en las que se mostró sólo con los pequeños Noah y Nala, situación que levantó sospechas de una posible separación.

Sarah Kohan se dejó ver sólo con sus hijos. Foto. Especial

Sarah Kohan impacta en Instagram con atrevido bikini

La modelo, quien cuenta con una gran cantidad de seguidores en Instagram, sorprendió este miércoles han publicar un par de fotos en las que se le ve luciendo un atrevido bikini de color amarillo y disfrutando de un paseo en barco. El look ha causado polémica entre los fans, quienes advierten lo que se perdió el Chicharito.

Sarah Kohan acompañó la publicación con la frase "It’s starting to heat up in Cali" (Se empieza a calentar en Cali), por lo que muchos de sus seguidores también se han mostrado sorprendidos de que la modelo se encuentre fuera de Los Ángeles de nuevo y al parecer haya viajado sola.

En sus historias de la red social, Kohan contó que ya fue vacuna contra el Covid-19 e invito a sus seguidores a que también lo hagan, situación por la que quizás ya decidió salir de Estados Unidos y pasar unos días de descanso en Colombia