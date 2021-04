¿Quién es Pablo Moctezuma?, padre de Frida Sofía y ex pareja de Alejandra Guzmán

En los últimos días mucho se ha dicho sobre el caso de Frida Sofía, hija de la cantante mexicana Alejandra Guzmán, pues reciéntenle la joven de 29 años de edad denunció a su abuelo Enrique Guzmán de abuso sexual en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

La réplica de Enrique se dio en un programa de espectáculos junto a Paty Chapoy, el cantante descartó con llanto en los ojos la acusación de su nieta, por su parte Alejandra Guzmán expresó su postura a través de redes sociales.

Poco se sabe del Pablo Moctezuma, padre de Frida, pero también dio a conocer unas palabras en la que mostró todo su apoyo y amor por su hija, mencionando que aunque se encuentra al margen del ojo público no duda en sostener y defender a la joven.

“No tengo duda alguna y apoyo a Frida al cien por ciento. Estuve con ella en Miami y hablamos sobre los otros abusos que desgraciadamente ha sufrido, pero de esto no tenía idea. Le daba miedo decirme y de haber sabido creo que de haber visto a este señor no sé qué hubiera pasado”, dijo Moctezuma en una entrevista con Infante.

Pablo Moctezuma, el empresario

Es un empresario restaurantero, hijo de Estela y Cayetano Moctezuma, su madre fue reconocida en el mundo de los negocios por ser poseedora de tres importantes recintos gastronómicos: Casa Dorada, Candelero y Salamanca.

Pablo Moctezuma vivió por algunos años en Chicago, Estados Unidos en un Colegio Militar. En los años 90 conoció a la cantante Alejandra Guzmán, con la que sostuvo una relación de la cual nació la pequeña Frida, Moctezuma ha expresado que el motivo de su ruptura fue influencias de Enrique Guzmán, después la pareja tuvo algunos problemas por la custodia de la niña.

El empresario fue encarcelado por fraude, por lo que estuvo alejado de su hija. Pablo Moctezuma está casado con Beatriz Pasquel y actualmente tienen tres hijos: Emiliano, Natasha y Bibi. Fue en 2017 cuando Frida y su padre se reencontraron y después de eso se les ha visto en algunas fiestas familiares juntos y momentos especiales.

