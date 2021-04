Esta es la razón por la que Danna Paola NO regresará a Élite; ¿se trata de un HOMBRE? | VIDEO

La espera terminó. Este lunes, Netflix por fin dió a conocer que el próximo 18 de junio de 2021 se estrenará la cuarta temporada de la serie Élite.

La serie de Carlos Montero y Darío Madrona conquistó a diversos países con sus tres primeras temporadas; sin embargo, para esta entrega, la serie no contará con dos de sus personajes más queridos: Carla (Ester Expósito) o Lú (Danna Paola).

Las reacciones no se hicieron esperar, y de inmediato las redes estallaron pidiendo el regreso de los queridos personajes interpretados por las famosas y guapas actrices.

Por qué no regresará Danna Paola

En marzo, la intérprete de Sodio, Mala Fama, Oye Pablo y No bailes sola estuvo por Madrid. En entrevista para El Hormiguero, detalló las verdaderas razones por las que decidió no continuar con el proyecto.

De acuerdo con Danna, vivió momentos difíciles y complicados al encontrarse en España para grabar la serie y alternar con su música.

“Ha sido muy cool para mí decir de repente ‘bueno, me gusta trabajar, dar el 100 por ciento en mi trabajo porque soy perfeccionista, soy super workaholic’”, dijo la cantante, quien relató que dividía su tiempo entre la actuación y la música, lo que llevó a tomar una decisión definitiva.

“Jugaba a ser Hannah Montana”, reveló la actriz sobre cómo dividir su tiempo entre la actuación y la música.

Hay un hombre implicado en que Danna no regrese a Élite

El anuncio de la cuarta temporada de Élite ha coincidido con una nueva colaboración de Danna Paola. A través de sus redes sociales, la joven informó sobre su nueva colaboración musical, ahora de la mano del español David Bisbal.

El tema se llamará “Vuelve vuelve” y estará disponible el 16 de abril de 2020. Esta colaboración no tiene nada que ver con que la actriz no regrese a la serie. Como ya lo hemos explicado, Danna Paola decidió poner una pausa a su carrera como actriz para enfocarse a su música; sin embargo, no descarta tener una aparición espontánea o retomar su papel en la quinta temporada.