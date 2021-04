Sin Danna Paola, seguidores de Élite verán la serie por Aron Piper: conoce más sobre el artista alemán

Netflix reveló la fecha de estreno para la nueva temporada de Élite, será el próximo 18 de junio cuando los seguidores de la serie española disfruten de los nuevos capítulos en los que el misterio, los problemas y el romance son los puntos esenciales de la trama.

Conocer el día de la temporada cuatro no fue lo único que impactó a los fanáticos, pues además la producción compartió la cara de los nuevos protagonistas (Carla Díaz, Martina Cariddi, Manu Rios, Pol Granch, Diego Martín y Andrés Velencoso) y de los actores de las pasadas emisiones (Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Arón Piper, Omar Ayuso, Claudia Salas y Georgina Amorós) que siguen en la producción.

Aunque ya se había anunciado que no estaría presente en los siguientes capítulos, la usencia de Danna Paola causó revuelo en las redes sociales y muchos aseguraron que sin la mexicana no sería igual la historia, pero otros mencionaron que aunque ya no estará la intérprete de “Amor ordinario”, solo seguirán por el actor Aron Piper.

Seguidores agradecieron que continúe el actor en la serie. Foto: @EsAronPiper

¿Quién es Áron Piper?

Aron Julio Manuel Piper Barber, nombre completo del actor, nació en Berlín, Alemania el 29 de marzo de 1997, tiene 24 años, su padre también es de origen alemán y su madre originaria de España.

Al igual que en su papel de Ander en Élite, Aron paso por una grave depresión y crisis de identidad, esto cuando se mudó a vivir a Madrid cuando tenía 15 años, a esa edad las malas amistades e influencias estuvieron a punto de que el joven dejará la actuación. Piper ha declarado que siempre esta buscando superar sus miedos y trastornos, entre los que sufre está claustrofobia y vértigo.

En su carrera como actor participó en la cinta “15 años y un día”, que fue nominada al Oscar, ganadora de un premio Goya en el año 2013, además ha confesado que le encantaría realizar papeles en producciones de humor y comedia.

Además de actor es cantante y compositor de trap y rap, recientemente lanzó su nuevo tema “Nieve”, el tema ya cuenta con más de 200 mil vistas en YouTube , cabe destacar que la pieza musical ha sido criticada en redes sociales y ha separado opiniones.

El famoso es amante de los deportes, entre los que practica y son sus favoritos están: básquetbol, parkour y artes marciales, en sus historias de Instagram varas veces a compartido momentos en los que se encuentra llevándolos a cabo.

