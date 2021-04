¡IMPACTANTE! Naya Rivera será Catwoman en nueva película de BATMAN; fue lo último que grabó antes de MORIR

Naya Rivera falleció hace poco menos de un año, pero tal parece que aún tenía guardada una sorpresa para sus seguidores y esta semana se reveló que la intérprete encarnó a Selina Kyle, mejor conocida en el mundo de los villanos y súper héroes como Catwoman.

La actriz que saltó a la fama al interpretar a Santana en la famosa serie musical "Glee" pasó a formar parte del Universo DC con su participación en el filme "Batman: The Long Halloween, Part One", en la que dio vida a Catwoman.

Naya terminó la grabación antes de morir. FOTO: Instagram

Alcanzó a terminar el filme antes de su muerte

Según The Hollywood Reporter, Naya Rivera completó su papel de Catwoman, también conocida como Selina Kyle, antes de su muerte. La película que es animada se estrenará en dos partes, se espera que la primera se vea en primavera o verano, según el informe.

Naya Rivera murió en un accidente en julio de 2020. Alquiló un bote para llevar a su hijo de viaje por el lago Piru en el condado de Ventura, California. El niño fue encontrado más tarde mientras dormía en el bote. Unos días después, los buzos descubrieron el cuerpo de Rivera.

Las autoridades confirmaron que la actriz se ahogó.

La fallecida actriz estadounidense había grabado las escenas poco antes de su muerte en julio de 2020. Además de la estrella de "Glee" , Jensen Ackles como Batman y Josh Duhamel como el villano Harvey Dent.

Cabe señalar que The Long Halloween no tiene nada qué ver con The Batman.

