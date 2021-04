Heidi Klum, la nueva integrante de ‘Sex and the City’: FOTO

Heidi Klum es una de las actrices y modelos más representativas que existen en el orbe y sin duda su presencia es algo que parecería inesperado en el mundo de las series de televisión, pero no, ahora la mujer de 47 años será la nueva "Samantha Jones" en la serie 'Sex and the City'.

La modelo publicó una imagen en sus redes sociales donde confirmó que llegará a la serie donde sustituirá a la actriz Kim Catrall que ya continuó en el proyecto. Ahora, será Heidi quién tome su lugar y esto ya ha generado una importante expectativa sobre la serie.

Heidi será la "Samantha Jones"

Una cuarteta espectacular en donde Heidi Klum se une junto a la bella Sarah Jessica Parker que es la estrella de esta serie y que sin duda va a tener muchos más adeptos después de la llegada de la modelo, lo que va a marcar también una mayor expectativa sobre lo que será la serie de televisión.

Heidi Klum comentó que "Ha sido muy difícil mantener esto como una sorpresa, pero finalmente les puedo decir que me voy a unir a la nueva temporada de Sex and the City", lo cual comentó con una imagen en donde ya aparece ella junto a las otras tres chicas, "Carrie", "Charlotte" y "Miranda".

No sería su primera vez en 'Sex and the City'

No es la primera vez que aparece en una serie de televisión, ya que ha tenido participación en algunas series como Malcolm: el de enmedio, CSI: Miami, Mujeres Desesperadas, ‘How I Met Your Mother’ y también anteriormente tuvo una participación especial en ‘Sex and the City’.

Por lo que no sería la primera vez que se vean en la serie Heidi con sus compañeras, pero ahora lo hará de manera oficial como una de las cuatro mujeres protagonistas de esta serie encantadora que pronto estará de vuelta.

hgm