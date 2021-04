¿Enamoradas? Demi Lovato tendría un ROMANCE con la hermana menor de Miley Cyrus, Noah

Los rumores de un nuevo romance han invadido a Hollywood. Las protagonistas de las especulaciones son Demi Lovato, de 28 años y Noah Cyrus, de 21, quienes, desde hace poco, se han vuelto muy cercanas. Y son muchos los fans que desean verlas como pareja.

Los murmullos que sugieren un posible amorío surgieron luego de que ambas cantantes grabaran juntas una nueva canción, la cual se titula Easy y que es uno de los sencillos del álbum Dancing With the Devil… The Art of Starting Over, el proyecto discográfico más reciente de Lovato.

Foto: IG ddlovato

Fue la protagonista de Camp Rock quien buscó un dueto con la hermana menor de Miley Cyrus, quien ya es bastante reconocida en la escena musical.

Poco después de la grabación, una fuente anónima dijo a Page Six que las estrellas de la música están compartiendo mucho tiempo en conjunto desde su colaboración. Y, tras esta declaración, se originaron los rumores.

Además, las especulaciones ganaron fuerza luego de que Demi revelara hace un par de días, en el podcast The Joe Rogan Experience, que es pansexual, es decir, se siente atraída hacia las personas sin importar cual es su sexo o género. Además, explicó más sobre la razón de su rompimiento con el actor Max Ehrich, con quien se había comprometido durante el 2020 tras varios meses de noviazgo.

"Independientemente de si hay drama o no, soy demasiado gay para casarme con un hombre en este momento" declaró la cantante.

Foto: IG maxehrich

Sin embargo, no existe un hecho concreto que compruebe que Lovato y Noah Cyrus sostienen un romance. Aunado a eso, una persona cercana a la primera declaró a Page Six que el rumor es "extraño" y también negó que estén saliendo. No obstante, reveló que sí son buenas amigas.

"Ellas cenan a veces, pero no en un sentido romántico" destacó la fuente.

Foto: IG noahcyrus

Mientras tanto, los representantes de ambas cantantes han permanecido en silencio respecto a las conjeturas, pero los fanáticos de las estrellas no pierden la esperanza de que surja una relación amorosa entre ellas.

DFC