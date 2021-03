J Lo despide el invierno con ajustado minivestido; presume escote de infarto

Jennifer López encendió Instagram como solo ella sabe hacerlo, luego de compartir una fotografía en donde la cantante aparece despidiéndose del invierno con un ajustado minivestido color negro con el que derrochó belleza y cautivó a sus seguidores en redes sociales.

La también actriz publicó una postal en donde dio oficialmente la bienvenida a la primavera y lució un atuendo entallado con el que presumió escote y pudo modelar su escultural figura, sus fans cayeron rendidos a sus pies y con mensajes y halagos reaccionaron al post, en donde destacaron su increíble cuerpo.

A sus 51 años J Lo no deja de demostrar que no hay edad para lucir y sentirse espectacular, la artista derrocha belleza, glamour y sensualidad en cada publicación y esta semana no fue la excepción; en momentos en que las temperaturas han subido en gran parte del mundo, la cantante decidió despedir el invierno como solo ella sabe hacerlo; con estilo.

J Lo se convierte en una referencia de estilo y glamour

Aunque para todos es conocido que al hablar de glamour, tendencia y moda, J Lo se pinta sola, la cantante no quiso dejar pasar la oportunidad de darle la bienvenida a la primavera con un diminuto vestido negro, con el que lució sus tonificadas y bronceadas piernas.

Además la empresaria y compositora complementó el atuendo con unas zapatillas en tonos oscuros e incrustaciones en color plata además de un peinado recogido y un poco alborotado, lo que le dio un aire casual y desenfadado a su outfit. De esta manera J Lo dio un estilo fresco e innovador a una imagen que ya es referencia en redes.

El outfit forma parte de una campaña para su marca personal con la que presentó su colección de primavera: “¡Es oficialmente temporada de sandalias y ha llegado la nueva colección de primavera #JLOJenniferLopez!”, compartió la artista en el post, el cual ya acumula miles de likes entre sus más de 145 millones de seguidores con que cuenta en Instagram.

