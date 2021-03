La música de Queen está de regreso; ¿Cómo puedes ver a la Filarmónica de las artes tocando los éxitos del cuarteto?

La Filarmónica de las Artes regresará a los escenarios con: Queen sinfónico, en el Teatro Ángela Peralta. Las funciones ser darán en el foro que se ubica dentro del Parque Lincoln de la Ciudad de México, el sábado 24 y domingo 25 de abril, a las 7:00 de la noche.

Enrique Vélez Godoy es el director de la Filarmónica. Por fin podrán hacer estas presentaciones que se tenían planeadas desde noviembre de 2020, pero se tuvieron que posponer por la pandemia de Covid-19.

Ahora, tras las nuevas medidas del gobierno de la Ciudad de México, los teatros y foros podrán regresar a las actividades, con una capacidad asistencia del 40 por ciento. Queen Sinfónico estará temporalmente al aire libre en el Teatro Ángela Peralta, ubicado en la IV sección de Polanco. Es un espacio muy amplio que se encuentra rodeado por árboles y cubre todas las indicaciones de las autoridades de la capital.

Queen Sinfónico estará en el Teatro Ángela Peralta

FOTO: Twitter

El costo del boleto es de 300 pesos

Para las personas que ya cuentan con boletos desde noviembre, no será necesario hacer ningún cambio. Ese documento les dará acceso para las funciones del 24 y 25 de abril. El precio para quienes quieran adquirir un boleto es de 300 pesos por persona.

El elenco con las voces de Brenda Santabalbina, Larissa Urbina, Juan Pablo Ruiz, Daniel Páez y Omar Olvera, además de las instrumentistas Argentina Durán, Viry Velázquez, Tania Mora y Yoli Moreno. La Dirección de Escena está a cargo de Omar Olvera y la Producción de Diego Careaga y David Dohi Márquez.

En el concierto se podrán escuchar éxitos de la banda como "We will rock you", "Somebody to love", "Under pressure" y "Bohemian Rhapsody", entre otras.



gka