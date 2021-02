Queen: Así fue su COMPLICADA visita a Puebla; ¿terminaron ODIANDO a México?

Después de los acontecimientos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en 1968 y de el famoso 'Halconazo' en 1971, donde las autoridades decidieron dispersar con violencia a las concentraciones de adolescentes. El Festival de Avándaro dio muestra del poder de la juventud, ante esto los gobernantes decidieron condenar al rock y lo expulsaron a hoyos en la periferia de las grandes ciudades.

En 1981, Queen se encontraba en el pináculo de su carrera musical. Es por ello que decidieron realizar una gira mundial que abarcó países de Latinoamérica. Una parada obligada en la gira fue México. Los británicos tenían contemplado presentarse en la ciudad de Monterrey, Puebla y Ciudad de México. Durante su paso por la capital mexicana, el grupo se hospedó en un famoso hotel de la Zona Rosa. En una de las escapadas a un bar cercano, Freddie Mercury se la pasó cantando frente a un piano que estaba en el lugar.

El caos

Sin embargo, el grupo no contó con los permisos necesarios para presentarse en el Distrito Federal. El 9 de octubre de ese año, se presentaron en Monterrey. Pero la fecha que se quedó grabada en la mente de los mexicanos fue la del 17 de octubre y no por la actuación de Queen sino por el gran desorden que se vivió. Desde los primeros momentos del día el caos estuvo presente. Hubo reventa que provocó un sobrecupo y vario intentos de portazos.

Cuando las luces se apagaron, los primeros acordes de 'We will rock you' se escucharon desde el escenario. La figura de Mercury emergió de entre las sombras, ataviado con una playera de Superman sin mangas y con un pantalón de color rojo intenso. Esbozó sus primeras palabras de la noche con un '¡Hola, Puebla!', '¡Hola, México!'

Mercury en uno de los ensayos.

Foto: Especial.

Los británicos ofrecieron un recital con sus mejores canciones que se extendió por más de una hora y media. El público estaba ya más tranquilo. Pero al momento de llegar a 'Bohemian Rhapsody', los ingleses se despidieron. Ante esto, los asistentes comenzaron a chiflar y a aventar botellas y todo lo que tenían a la mando hacia el escenario. Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor regresaron para toca 'Another one bites de the dust', mientras Mercury portaba un sombrero de paja. Sin embargo, esto fue una mala idea.

Corrupción a la mexicana

Los presentes vieron esta acción como una burla hacia los mexicanos y después de la lluvia de botellas, prosiguió la de zapatos que fueron directos hacia la banda. Aunque se veían molestos, Queen no dejó de tocar y concluyeron el recital con 'God save the Queen'. En sus palabras de despedida, el vocalista sentencio: '¡Muchas gracias, Puebla!, ¡México thank you for the shoes, adiós amigos, mother fuckers!

Los conciertos de Queen se convirtieron en legendarios, pero no para la banda que vivió de cerca la corrupción que imperaba en el régimen mexicano. En alguna ocasión, el baterista Roger Taylor expresó que se enfrentaron con unas complicadas autoridades mexicanas, policía corrupta así com un peligro de muerte constante. Posteriormente, afirmó que los empresarios mexicanos eran los responsables de que los artistas internacionales no tuvieran en cuenta a México para sus presentaciones. Algo que el público pagó, pues tuvieron que pasar muchos años para que los grandes espectáculos llegaran al país.

Por RODRIGO CASTILLO.