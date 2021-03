Netflix: Estrenos para ver del 8 al 14 de marzo

El gigante de streaming ha preparado una larga lista de estrenos para esta semana, y no dudamos que no te dejarán levantarte de tu asiento. Y es que no sólo podremos disfrutar de un catálogo de series, también añadirá películas y algunos documentales que sin duda, te encantarán.

Aquí te dejamos la lista completa de los contenidos que Netflix trae para ti:

Películas

Akelarre – 11 marzo

Un film que describe cómo un grupo de chicas es acusado de brujería tras participar en una fiesta en medio del bosque.

Foto: Especial

¡Hoy sí! – 12 marzo

Esta divertida comedia se enfoca en una familia convencional cuyos padres suelen tener reglas y decir "no" a todo. Pero un día ceden a sus hijos y se divierten como nunca.

Foto: Netflix

Series

The One – 12 marzo

Basada en el libro de John Marrs, esta historia sobre relaciones aborda una cuestión: ¿y si pudiésemos encontrar a nuestra pareja perfecta con una simple prueba genética?

Foto: Netflix

Documentales

Last chance U: Basketball – 10 marzo

El documental dirigido por Greg Whiteley se enfocará en una pista de baloncesto en Los Ángeles Foto: Netflix

Niños y familia

Los fantasmas de la ciudad – 5 marzo

Serie infantil que relata la historia de una niña, que tiene la capacidad de contactar con los espíritus diariamente. Foto: Netflix

snd