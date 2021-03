¿Gabriela Spanic sale con un hombre 18 años menor que ella?

Gabriela Spanic habló de los rumores que hay en torno a una supuesta relación sentimental que tiene con Andrei Mangra, su compañero en el reality show "Dancing With The Stars".

Al respecto, la actriz dijo que se lleva muy bien con el joven de 29 años de edad, pero descartó que tuviera una relación romántica con él, a quien le lleva 18 años.

“¿Qué novio?... ¿me lo presentas?... ¡Ah, no!, (Andrei) vino de vacaciones y está en su tierra, ¿de dónde sacan esas notas?, ojalá hubiera sucedido, pero no pasó, nada qué ver, súper pana”, dijo la estrella frente a los medios de comunicación que la interceptaron en las instalaciones de Televisa San Ángel.

Gabriela aseguró además que Mangra se enamoró de México, razón por la que pasó unas vacaciones en país, aunque también negó que lo estuviera manteniendo y además que le haya permitido vivir con ella.

Pidió además que los medios se dejen de meter en su privacidad, debido a que solamente se basaban en chismes al hacer aseveraciones sobre sus relaciones sentimentales.

“¿En serio?... ¡Oh my God!, no, no, él quedó fascinado con México y ya se fue, él vino de vacaciones solamente. El día que lo mantenga ustedes no tienen por qué saberlo, mi vida privada es mi vida privada”.