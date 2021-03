Conoce a Eve Hewson, la bella hija de Bono y nueva estrella de Netflix: FOTOS

De todos los integrantes de la familia de famosos Hewson de Dublín, la actriz Eve Hewson es la única que es conocida por su nombre, pues los demás son reconocidos en el mundo por sus apodos, empresas o acciones filantrópicas.

Uno de ellos es el cantante de U2, quien comparte desde hace 45 años su vida con su esposa, con quien tiene cuatro hijos, sin hacer revuelo de su nombre, Paul David Hewson.

Eve brilla por su talento

Memphis Eve Sunny Day Hewson, quien desde su nacimiento está marcada por la fama, ha buscado tener invisibilidad que le proporciona su apellido.

Sin embargo esto no iba a ser para siempre, pues a los 29 años ya lleva más de una década buscando hacerse de una carrera como actriz de cine y televisión.

Eve Hewson. Foto: Instagram

Fue el pasado 17 de febrero cuando Netflix estrenó su primera serie para esta plataforma. Se trata Detrás de sus ojos, donde interpreta Hewson interpreta a Adele, quien es parte de un triángulo amoroso.

En una entrevista para el diario Wall Street Journal, la joven actriz señaló que fue la mejor experiencia de su carrera por el carácter de su personaje.

Comentó que manipular al público y a los demás personajes al tomar decisiones que otra gente no entiende fue muy satisfactorio.

La miniserie de Netflix le ha dado el espaldarazo definitivo a una carrera que inició con 18 años, cuando abandonó el nido para estudiar en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York.

Eve Hewson. Foto: Instagram

Tras graduarse, su primer papel destacable fue en el largometraje "This must be the place" ("Un lugar donde quedarse"), protagonizado por Sean Penn en 2011, al que siguió después el de la enfermera Lucy Elkins en la serie de televisión "The Knick".

En 2015 se puso a las órdenes de Steven Spielberg para interpretar a la hija de Tom Hanks en la película "The bridge of spies" ("El puente de los espías") y, en 2018, se convirtió en Lady Marian en una nueva versión de "Robin Hood", junto a Taron Egerton, Jamie Foxx y Jamie Dornan.

Con información de EFE

