ARACELY ARÁMBULA cumple 46 AÑOS y estos han sido todos sus AMORES

Este sábado 6 de marzo, Aracely Arámbula está de plácemes puesto que es su cumpleaños, sí, la actriz y cantante llega a los 46 años con un look radiante que roba las miradas de todos a su paso. Por esta razón, para celebrar uno año más de vida de "La Chule", vamos a recordar a todas sus parejas de famosos, esos amores que en cada etapa de su vida conquistaron su corazón.

Desde Eduardo Verástegui hasta Luis Miguel, pasando por Pablo Montero o Gabriel Soto. Y así, muchos famosos pasaron por el corazón de Aracely Arámbula que, sin dudarlo, sabe que el amor siempre está ahí para florecer y dar alegría al alma. Y ella, sin duda, lo ha aprovechado. Comencemos esta peculiar lista de galanes que han sido sus parejas amorosas.

"Para conquistarme, un hombre tiene que ser honesto, no me gustan las mentiras, no me gustan las traiciones. Me gusta que sea autosuficiente, seguro, que no le afecte que yo tenga éxito, que salga en la televisión".