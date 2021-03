Tefi Valenzuela ROMPE EL SILENCIO sobre qué es lo que espera del proceso en contra de Eleazar Gómez

Tefi Valenzuela denunció de violencia intrafamiliar al actor Eleazar Gómez, esto al decir que la maltrató durante su relación; ahora espera que las autoridades definan la sanción para el mexicano y al mismo tiempo espera que sus actos puedan ayudar a otras mujeres para que se animen a denunciar si viven una situación similar, ya que no deben callarse por miedo.

La peruana se presentó a Ventaneando para hablar del tema con el actor y qué ha pasado en su vida después de ese hecho. La cantante explicó que ella trabajó con su cerebro y ya se encuentra en paz con ella y está renovada, por lo que solo espera que la ley determine la sanción correspondiente para Gómez, ella no le desea el mal solo espera que se defina y reciba la sanción justa.

Después de vivir una experiencia tan dolorosa, la cantante se mostró feliz y lista para ayudar a que más mujeres levanten la voz, esto sin miedo a represalias, a que más mujeres no se sientan juzgadas o criticadas por lo que pueda pasar, ya que deben denunciar a cualquier intento de violencia o acoso sin importar si es un famoso o no.

"No depende de lo que a mí me gustaría, yo ya cumplí con denunciar y mostrar que no pasa nada y así que más mujeres puedan atreverse a hacerlo. Ya el resto depende de la ley.", explicó en el programa la peruana que más allá de querer el mal para él, busca que se haga justicia y reciba la sanción correcta.

Lo perdonaría

A pesar del acto de violencia que vivió, Tefi aseguró que no le guarda rencor y lo perdonaría de corazón, pero quiere que se haga responsable de sus actos, ya que debería ofrecerla una disculpa por lo que le hizo en aquella ocasión, pero si el llegara a ofrecerle una disculpa, ella la aceptaría de corazón y lo perdonaría.

" Debe hacerse responsable de lo que pasó, a veces creo que es bueno hablar las cosas y pedir disculpas. Es muy cobarde quedarse callado, pero yo lo perdonaría de corazón", dijo la cantante antes de cambiar de tema, ya que sus abogados le pidieron que no entrara en muchos detalles sobre el asunto.

Ahora, la cantante explicó que quiere seguir impulsado que más mujeres se expresen y de paso aprovechó para comentar que ya volvió a su vida como cantante, por lo que quiere que la gente en México la conozcan por su carrera y no solo por el hecho que ocurrió con el actor mexicano.

