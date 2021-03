Abogados de Eleazar “N” habrían ofrecido dinero a Tefi Valenzuela para retirar los cargos por agresión

Luego de casi cuatro meses en prisión, Eleazar "N" podría alcanzar a salir en libertad en las próximas semanas, sin embargo, su exnovia Tefi Valenzuela señaló que no ha llegado a ningún acuerdo con la defensa del actor.

Incluso, la modelo declaró que en algún momento los abogados de Eleazar "N" le habrían ofrecido una cantidad para que retirara los cargos por agresión, pero Tefi aseguró que les dijo que todo sería por la ley.

Durante una entrevista para el programa Sale el Sol, Valenzuela detalló que la reparación de daños no será una compensación económica, se refiere más a "lo psicológico; es decir, cuántas terapias tengo que hacer y esas cosas y eso no lo decido yo, ni es que me van a dar un monto, porque sí se me se me ofreció y me dijeron ‘¿cuánto quieres?’ y yo dije ‘no’, todo va por la ley. Me ofrecían como 50 mil pesos, una cosa así”.

La modelo peruana aclaró que no considera que Eleazar "N" salga de prisión, sino que sólo le darán una sentencia y a partir de eso el proceso ya será más sencillo para él.

Tefi considera que lo mejor que puede hacer para darle la vuelta a la página es simplemente perdonar a Eleazar "N" y continuar con su vida.

“Yo creo que lo voy a perdonar, porque estoy bastante tranquila, estoy volviendo a rehacer mi vida, mis proyectos y lo mejor es perdonar, perdonar de esa manera, pero no de la ley, porque creo que cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos”, declaró.

hmm