“Eleazar NO va a salir sin sentencia”; Tefi Valenzuela descarta acuerdo con los abogados de su exnovio

Luego de casi cuatro meses en prisión, se ha difundido que Eleazar "N" podría alcanzar a salir en libertad en las próximas semanas, sin embargo, su exnovia Tefi Valenzuela señaló que no ha llegado a ningún acuerdo con la defensa del actor.

Incluso, la modelo ha declarado que en algún momento los abogados de Eleazar "N" le habrían ofrecido una cantidad para que retirara los cargos por agresión, pero Tefi aseguró que les dijo que todo sería por la ley.

Es por eso que ahora, la modelo se ha pronunciado en contra de estos rumores que aseguraban que podría llegar a un acuerdo económico con los defensores legales de su exnovio.

La peruana ha manifestado que todo ha sido producto de la “desinformación”, esto fue expresado a través de su cuenta de Instagram, donde negó rotundamente este hecho y asegura que no cambiará de postura con respecto a su ex pareja.

“Estoy leyendo con incomodidad muchos mensajes de gente que se deja llevar por titulares amarillistas que no sé de dónde sacan información equivocada, les recuerdo que no he dado un paso atrás, sigo firme desde el día 1 todo se va a llevar por la ley y Eleazar no va a salir sin la sentencia que le otorgue el juez, yo no tengo más que hacer que acogerme a las leyes mexicanas y esperar que actúen de acuerdo a derecho, por favor a los medios no DESinformen #niunamas”, escribió la también cantante en sus historias de Instagram.