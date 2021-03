Hija de Andrea Rodríguez, productora de Hoy, celebra primer aniversario con su novia

La hija de Andrea Rodríguez Doria productora del programa matutino Hoy, Pau González celebró el primer aniversario con su bella novia Pam Rosendo, quien es hija de la periodista y conductora Pamela Cerdeira. La pareja festejó con una romántica cena y tiernas fotos y videos de su relación.

Andrea Rodríguez tiene dos hijas, Paulina y Natalia, Pau, como las llaman su familia y amigos es la mayor. Con ellas comparte divertidos y amorosos momentos que deja ver a través de sus redes sociales, y con quienes además ha confirmado tiene una excelente relación.

Debido a la importante fecha, la joven, sobrina de la fallecida Magda Rodríguez, le dedicó hermosas palabras a su novia y un tierno video que publicó en su cuenta de Instagram, el cual acompañó con un texto que deja ver el gran amor que se tiene. “El primer año de toda una vida juntas. Te amo eres lo más bonito de mi vida”.

Hija de Andrea Rodríguez celebra su primer aniversario

Pero Rosendo no se quedó atrás y respondió a la publicación con el mensaje: "No puedo pedir nada más”. Las felicitaciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, y le dejaron a la feliz pareja mensajes positivos en los que les desean una gran felicidad y que sigan muchos años más juntas.

La pareja decidió abrir una cuenta en Instagram dedicada a su relación y eligieron el día de su aniversario para publicar sus primeras imágenes, pues en ella ya se puede ver un video de Pau y Pam mientras se dan un tierno beso y otras imágenes de ellas mientras pasan divertidos momentos.

Mientras que la mayoría de los seguidores de la pareja les desearon lo mejor, también recibieron algunos comentarios negativos, pero la pareja se defendió como lo han hecho hasta ahora de quienes las critican, pues a pesar de su edad ambas han sabido llevar sus preferencias sexuales con mucha madurez.

