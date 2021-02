Entre lágrimas Andrea Rodríguez recuerda a su hermana Magda; confiesa que ha querido dejar Hoy: VIDEO

La productora Andrea Rodríguez no pudo contener el llanto tras recordar la figura de su hermana fallecida Magda Rodríguez. Aunque fue bien recibida por el equipo de Hoy, programa del cual tomó las riendas, dijo que en ocasiones quiere tirar la toalla; sin embargo, no lo ha hecho porque proviene de una familia fuerte.

“Hay días en los que quiero tirar la toalla, pero digo: ‘No, no puedo, ni mi mamá, ni mi abuela, ni mi papá lo hubieran hecho’, vengo de una familia demasiado aguerrida como para tirar la toalla, no puedo darme por vencida, pase lo que pase, porque al final, cuánto va a durar lo que sea, no sabemos...", dijo en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Andrea recordó a su hermana no sólo como su familiar, sino como alguien esencial en su vida, pues además era su socia y mejor amiga. Incluso recordó que hablaba mucho con ella por teléfono, a pesar de haberse visto gran parte del día, algo que sorprendía a sus amistades.

La llegada de Andrea a Hoy generó críticas

Tras la muerte repentina de Magda, el pasado 1 de noviembre de 2020, su hermana Andrea Rodríguez tomó las riendas del programa conducido por Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza, Andrea Escalona, Paul Stanley, Marisol González y Lambda García.

Noticias Relacionadas Andrea Rodríguez vio por última vez a su hermana Magda con los ojos abiertos y en paz

Desde entonces brotaron algunas críticas por la continuidad y las desiciones. Esto, confesó, le ha hecho pensar en abandonar el programa. Aunque el proceso no ha sido fácil ha cobrado valor para seguir adelante con el proyecto que dirigía su hermana.

La productora explicó que a veces tienen días buenos y otros malos. No obstante, busca darle una continuidad a lo que hacía Magda porque ella era su escuela.

lhp