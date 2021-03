¿Cirugía plástica? Lizbeth Rodríguez GRABA cómo fue el PROCESO del cambio de su ROSTRO: VIDEO

Lizbeth Rodríguez es una de las influencers más guapas que existen en el mundo de las redes sociales y generalmente le gusta mucho comunicarse con sus seguidores y contarle sobre lo que hace en sus días y ahora compartió un hecho muy personal en un video publicado esta semana.

La exchica Badabun confió a sus seguidores que se sometió a un procedimiento estético en el que se hizo un arreglito que desde cuando quería hacerse pero no había tenido la oportunidad sino que hasta este momento fue cuando pudo lograrlo y compartió cómo fue todo el proceso.

La situación inició porque en sus redes sociales, la influencer hizo una encuesta en donde le preguntó a sus seguidores que si debería someterse a una cirugía de nariz, y según la encuesta la mayoría optó por decirle que no tenía porque hacerse ningún ajuste a su rostro.

Sin embargo, Lizbeth Rodríguez explicó a sus seguidores que se encontraba con uno de los doctores más preferidos por la conductora y que si bien había perdido la apuesta, si se iba a hacer un pequeño arreglo, pero no se iba a hacer una cirugía plástica cómo lo había pensado.

Lizbeth Rodríguez confesó qué fue lo que se hizo

Lizbeth Rodríguez explicó en sus redes sociales cómo fue el proceso para que le agregaran el ácido hialurónico, que le ayudará a su rostro a sentirse mejor consigo misma y que por lo menos la dejó más tranquila, a pesar de haber perdido la apuesta en las redes sociales con sus seguidores.

"Amigos como están estoy con el preciosísimo doctor Hurtado, me ha salvado la vida y me hizo bella y hermosa, ¿se acuerdan que hice una encuesta para ver si me operaba la nariz? Bueno perdí, así que no me puedo operar, la encuesta perdió, entonces lo que voy a hacer es que el doctor me va a hacer una transformación, me va a rellenar con ácido hialurónico", sentenció la exchica Badabun.