Nath Campos se desmorona ante comentarios malintencionados; agradece muestras de apoyo entre lágrimas: VIDEO

En el marco de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer, la youtuber Nath Campos denunció que habría sufrido abuso sexual por parte del también youtuber RIX, sin embargo, desde que tuvo el valor de denunciar a su agresor ha recibido muchas muestras de apoyo y admiración por haber tenido la valentía de hacer pública su denuncia.

Tristemente así como ha recibido muestras de cariño, también ha sido duramente criticada con comentarios machistas y sin ningún tipo de empatía y respeto, aunque Campos se ha mostrado valiente y muy fuerte, a veces no siempre se puede estar así y está bien, así lo compartió en su cuenta oficial de instagram por medio de sus stories.

Transparente

Tras la lucha para hacer justicia ante el abuso que sufrió, Nath Campos ha demostrado valentía y mucha fuerza ante el público y para sí misma ya que no le ha sido nada fácil llevar a cabo esta situación que aunque recibe mucho apoyo por parte de su familia, hay días en los que simplemente el ánimo decae y hace que tenga cierta tristeza.

Dicha situación le ha impedido llevar a cabo su trabajo de manera normal, ya que debido a varios comentarios, la youtuber compartió con sus seguidores y fanáticos que también es necesario mostrar la otra cara de la moneda, "creo que sería muy hipócrita de mi parte no enseñarles también estos días en los que no me siento del todo bien y no contarles que la razón por la que no he podido subir videos es porque no me siento con la fuerza emocional para hacer nada", compartió en sus stories.

Ser humano

Además asegura que también han influido ciertos comentarios que le pesan y situaciones que también provocan cierta frustración ya que como es humana y "mis días no son 100% luz ni 100% oscuridad pero que tengo ambas y qué no sé que soy 100% real como ustedes en todo esto no ha sido fácil".

Compartió que emocionalmente hablando ha sido muy pesado, sin embargo cada día lo sigue intentando y agradece bastante todo el apoyo que le han dado y es por ello que sintió la necesidad de compartir que no todo es bueno ni malo y que hay días en los que también ella puede sentirse así de mal.

Nath Campos asegura que no todo son días buenos ni malos. uD83DuDE2D pic.twitter.com/wnBcTjs4WG — Lo + viral (@VideosVirales69) March 31, 2021

avh