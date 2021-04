Ingrid Coronado da a conocer los motivos por los que se retiró de la TV: VIDEO

Quien siga los programas matutinos de la televisora del Ajusco con toda seguridad recuerda la figura de Ingrid Coronado, la conductora que estuvo al frente de programas como "Tempranito" y "La Academia"; sin embargo, su participación más destacada fue en "Venga la Alegría". A pesar de ya no aparecer en la TV, ella continúa muy activa en la radio y por Internet.

Cuando la exGaribaldi estaba en un buen momento de su carrera decidió salir sin dar mayor explicación, pero ahora ya ofreció detalles que la orillaron a tomar esta decisión durante una entrevista para TVyNovelas.

¿Qué orilló a Ingrid Coronado a dejar la pantalla chica?

De acuerdo con la exconductora, decidió alejarse de las cámaras de televisión "porque la esa exposición me tenía cansada, intoxicada". A pesar de que no rechazó, ni aceptó, la idea de volver a un estudio de TV sí dijo que en caso de regresar no haría lo mismo, pues lo importante para ella es explotar lo que ha aprendido en los últimos meses.

En videos subidos a su canal de YouTube explicó que quería descansar de los reflectores y pasar más tiempo con sus hijos. Aseguró que no regresó porque en la búsqueda de la felicidad, la encontró.

Ingrid Coronado en la radio

Ingrid comentó que ahora que hace radio está más contenta, pues no debe preocuparse por cómo ir vestida, además de que el rating no es un problema, pues lo importante es el contenido que se presenta en el programa. Su debut lo hizo a lado de Tamara Vargas en agosto del 2020.

Ingrid Coronado en YouTube

Al igual que varios famosos que han decidido dar el salto tecnológico, la locutora también tiene su canal de YouTube donde habla sobre temas referentes al estilo de vida, entrevistas con otros famosos o simplemente hace reflexiones o cuenta anécdotas como Lucero.

lhp