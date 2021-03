Britney Spears CONFIESA que lloró dos semanas seguidas por este DURO momento en su vida

Britney Spears se ha vuelto a posicionar frente a los reflectores luego de confesar a sus seguidores que lloró varios días debido al cúmulo de sentimientos y emociones que tiene en su vida.

Reveló que su llanto durante dos semanas consecutivas se dio luego de ver su documental llamado “Framing Britney Spears”, donde relata la forma en que fue manipulada por un entorno mediático.

La intérprete de “Oops!... I Did It Again” empleó su cuenta de Instagram para desahogarse y contar que no pudo terminar de ver el documental pues le avergonzó ver la forma en que la expusieron toda su vida.

En este sentido, Britney r quvelóee ha necesitado de mucha fuerza para confiar en el universo y en su verdadera vulnerabilidad. “Siempre he sido muy criticada y avergonzada por los medios, todavía lo estoy hasta el día de hoy”.

En suma, la famosa dijo que no está en este mundo para ser perfecta y su más importante objetivo es entregar bondad, pues mientras la vida sigue las personas continúan siendo igual de frágiles y sensibles.

Noticias Relacionadas Paris Hilton revela el oscuro SECRETO de su FOTO junto a Britney Spears y Lindsay Lohan

Hasta este momento la publicación tiene casi 3 millones de “me gusta” y miles de mensajes de apoyo por parte de sus fieles seguidores junto a los hashtags #WereSorryBritney y #FreeBritney.

En el documental “Framing Britney Spears” se muestran los días de la conocida como "Princesa del Pop" desde su preadolescencia hasta cuando apareció con la cabeza rapada en 2007, y se sugiere que fue llevada a la ruina emocional, y que sus imágenes se vendieron por más de un millón de dólares.

fal