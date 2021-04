Amor, odio o un secreto, estas son las posibles RAZONES por las que Yolanda Saldívar mató a Selena

Este 31 de marzo se cumplen 26 años de la muerte de Selena Quintanilla, una de las artistas latinas más reconocidas a nivel internacional. Y aunque los años han pasado, la verdadera causa de su asesinato todavía no puede ser aclarada.

La joven de tan solo 23 años murió desangrada en el Hotel Days Inn de Corpus Christi luego de que su asistente, Yolanda Saldívar, le disparara cinco veces. De acuerdo con Univisión, las heridas que le causó el arma no le quitaron la vida de inmediato, sino que todavía tuvo tiempo de correr hasta la recepción del hotel para pedir ayuda, y ahí fue donde finalmente se desangró.

Sin embargo, las razones por las cuales Saldívar descargó su arma contra la persona que había sido su amiga durante los últimos años no han sido esclarecidas, y estas son las teorías más populares.

La suposición más popular es que la asistente había estado robando dinero de la línea de ropa y otros negocios de la intérprete. De acuerdo con E! News, la familia Quintanilla notó que faltaban alrededor de 30 mil dólares, y Selena iba a ir a pedirle a Yolanda que aclarara las cuentas.

Pero, al ver cerca su despido, la mujer al parecer prefirió matar a la cantante. Carlos Valdez, el fiscal que llevó el caso declaró a A&E Real Crime que,

"Yolanda quería matar a Selena porque Selena iba a despedirla. Ella no existiría si no hubiera estado con Selena. (…) Y si no trabajaba para Selena, no quería trabajar para nadie".

Saldívar dijo a la periodista María Celeste Arrarás que la verdadera razón por la cual la “reina del Tex-Mex” la visitó en el cuarto 158 del Hotel fue para pedirle que mantuviera un secreto.

La mujer sostuvo que ella y la intérprete discutieron, porque no trabajaría más a su lado, y le aseguró que su “secreto” estaba a salvo. Pero, antes de que la artista saliera del cuarto, puso el arma en su sien en un intento de suicidio, y como la cantante no se iba ni le permitía quitarse la vida el arma se accionó y accidentalmente le disparó en la pierna.

“En primer lugar, yo no saqué el arma. Tuvimos una discusión y le dije ‘vete'. Ella estaba llorando profundamente diciéndome que ella me quería mucho y que yo no podía hacerle eso de dejarla así. Entonces le dije: yo nunca voy a revelar el secreto. La pistola estaba arriba de la cama, agarré la pistola y le dije: ‘yo no te dejo por ninguna otra persona'. La pistola me la puse en mi sien y le dije: ‘quiero que te vayas hija mía, vete'”, aseguró la culpable de la muerte.