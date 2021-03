LUCÍA MÉNDEZ: El día que encaró a MADONNA durante un concierto; "Voy a llamar a mi abogado" | VIDEO

Lucía Méndez reveló que tuvo la fortaleza suficiente para desairar a Madonna en uno de sus conciertos, por lo que en su momento fue blanco de burlas en las redes sociales ya que la declaración fue inverosímil por parte de la denominada 'Reina de las telenovelas mexicanas'.

Durante una declaración ante el programa 'Hoy', en 2016, Lucía declaró que acudió a uno de los concierto de la 'Reina del Pop', mismo que pudo apreciar desde la tercera fila. Sin embargo, en ese momento presentaba un dolor muscular en la rodilla que le impedía levantarse a bailar como el resto de los asistentes lo hacía.

¿Tomó acciones legales?

En determinado momento del espectáculo, Madonna se percató que 'La Méndez' se encontraba sentada por lo que la invitó a ponerse de pie con un 'stand up' (de pie, en inglés) a lo que se negó con un rotundo 'No (...) I don't want stand up'. Ante la negativa de la actriz, Madonna mandó llamar a personas de seguridad para levantar a Lucía.

Enardecida, Lucía Méndez afirmó que iba a llamar a sus abogados ya que, como cualquier persona dentro del público, había comprado sus boletos y tenía la libertad de disfrutar el concierto como ella quisiera. Al finalizar el intercambio de palabras, la intérprete de 'Vogue' soltó una grosería en contra de la actriz.

La anécdota fue retomada durante su presencia en el programa 'La Saga', conducido por Adela Micha, en donde Méndez ratificó los hechos. Ante esto, usuarios de las redes sociales señalaron que es casi imposible que en un evento de los que presenta Madonna ésta pueda apreciar a los presentes en las primeras filas.

¿La reina del photoshop?

La polémica volvió a ceñirse en la figura de Lucía Méndez después de que se difundieran unas imágenes de la actriz en el Festival de Cine de Venecia, las cuales estaban malamente editadas de manera digital. La actriz aparece entre George Clooney y el director mexicano Alfonso Cuarón. Sin embargo, su imagen fue colocada en lugar de Sandra Bullock.

En lugar de Bullock.

Foto: Especial.

Con información de medios.

rcb