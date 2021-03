Exatlón México: Querido participante NO recibió invitación para ir a la final

La final de Exatlón México está a tan solo unos días de que ocurra y en ella podremos conocer si será Mati o Evelyn la ganadora del primer lugar, también sabremos si Pato o Javi levantarán la copa, pero para esto algunos de los excompetidores de este reality show estarán ahí para apoyar a sus compañeros.

Uno de los atletas más queridos por el público sin duda alguna fue Mau “Wow”, quien es uno de los mejores amigos de Mati que por segunda ocasión está en una final de Extalón México, sin embargo, este participante no estará echándole porras a su amiga desde las gradas.

¿Por qué no va?

Fue el propio Mauricio López quien desde sus historias de Instagram confirmó que no estará presente en la final de la cuarta temporada de Exatlón México y no por que no haya querido o no tenga ganas, el atleta reveló que no fue invitado por la producción de dicho reality.

Así que durante esta final, Mati Álvarez no tendrá el apoyo de su mejor amigo, pues cabe señalar que ambos atletas hicieron una gran amistad desde la tercera temporada en donde se conocieron y en cada salida de Mau, la “golden champion” se ponía muy mal pues su amigo era un gran apoyo para ella dentro de la competencia.

Foto: Captura de pantalla

¿Quiénes van?

De acuerdo con la cuenta de spoilers de instagram @eltiospoiler2 solo serán 6 los exparticipantes de exatlón que estén desde las gradas apoyando a las finalistas.

Por parte de los rojos quienes supuestamente ya se encuentran en las tierras del Exatlón son: Pame, Jaz y Zudi y del equipo de Héroes están apoyando Keno, Doris y David.

Esto sin contar que Heliud y Cassandra muy probablemente no regresen a México pues se podrían quedar hasta la final y es que estos dos atletas saldrán eliminados esta semana.

Foto: Captura de pantalla

