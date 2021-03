Jenni Rivera: ¿Por qué Lupillo no quiso ver los restos de su hermana?

El personal del Servicio Médico Forense se dirigió a Lupillo Rivera, quien acababa de viajar a Monterrey para llevar a cabo los trámites relacionados con la muerte de su hermana, la cantante Jenni Rivera.

Uno de los pasos, le indicaron, era que viera los restos de su hermana, quien pereció dos tres atrás, un 9 de diciembre de 2012, cuando la aeronave en la que viajaba perdió el control y se impactó en una zona rural ubicada en la Sierra de Iturbide.

De manera tajante, el intérprete de "El Moreño" y "Que me entierren cantando", dijo que confiaba en el trabajo que habían llevado a cabo los forenses, el procurador y las autoridades durante las diligencias del cuerpo, por lo que no necesitaba pasar a ver el cuerpo de la fallecida.

Lo único que pidió es que se certificara que las pruebas de ADN identificaban al cadáver que se encontró en el rancho de Los Tejocotes era el de su hermana, la también conocida como "La Diva de la Banda".

¿Por qué no quiso verla?

En una entrevista que Lupillo realizó poco después de esto, en la que aseguró que 10 días antes de su hermana falleciera lo sorprendió en el escenario con él. Este hecho ocurrió en una presentación en la que "El Toro del Corrido" entretenía a los habitantes de Texcoco, en el Estado de México.

La cantante no anunció su llegada, pero se subió al templete y lo acompañó en una canción. Tras esto, ambos se dieron un abrazo. De este encuentro, el músico asegura creer que Jenni ya presentía que se acabaría su vida, sobre todo porque unos días después cambió su testamento.

Lupillo ha dicho en varias ocasiones que él no fue quien buscó a las autoridades para hacerse cargo de lo relacionado con el reclamo de los restos de su hermana, aunque agrega que este papel le fue dado por las autoridades.

Esto le ocasionó al cantante varios problemas con su familia; no obstante, ha comentado que es algo que no le importa, ya que reaccionó de esta manera para que la última imagen de Jenni no fuera para él la de su cuerpo en la morgue, sino la del encuentro que tuvieron en el último concierto juntos.

“Me pueden decir, criticarme: cobarde, miedoso o lo que quieran decir, pero yo me quedé con una imagen de mi hermana como yo la vi la última vez”.

GDM