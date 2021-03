Ale Capetillo disfruta estancia en Europa; paseos, fiestas y mucho glamour, así es su vida en Madrid

Alejandra Capetillo Gaytán, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, se mudó a Madrid, España, a inicios del año y desde entonces ha vivido una serie de experiencias que la han llevado a cambiar su perspectiva de la vida, de acuerdo con las declaraciones que ha emitido en sus redes sociales.

El objetivo de mudarse de país y ciudad ha sido para el cumpliendo de algunos compromisos profesionales y aunque los detalles que ha dado, respecto a lo que se encuentra haciendo en Madrid, han sido pocos, sí suele compartir en sus redes algunos detalles de cómo la está pasando en la Madre Patria.

Al poco tiempo que llegó a Madrid, Alejandra Capetillo contrajo Covid-19, una enfermedad que la tomó por sorpresa y la llevó a vivir duros momentos lejos de su familia. La joven influencer presentó síntomas leves como dolor de garganta y de cuerpo, por lo que bastó con aislarse en cuarentena mientras recibía el apoyo de sus padres a la distancia ya que se encuentran en México.

Una vida independiente

Ale Capetillo llegó a mediados de de enero a España. FOTO: Instagram

Mediante las plataformas sociales, Ale Capetillo ha compartido con sus seguidores cómo es su día a día en Madrid, ciudad en donde vive sola en un departamento, desde donde se traslada diariamente para trabajar. La hija de Baby Gaytán ha asegurado que es ella la que se cocina, lava los trastes y se hace responsable de la limpieza en su hogar.

Una vida más independiente que le ha dado “muchas lecciones esta nueva etapa. No es tanto la responsabilidad como tal, como tener que lavar los platos o cocinarme diario, no son cosas así en específico, es todo junto. Yo creo que eso es la lección importante de todo esto: que nadie más lo va a hacer por ti, lo tienes que hacer tú”, compartió la influencia en su canal de YouTube.

A la par que realiza sus actividades rutinarias, Alejandra Capetillo nutre su blog personal en donde comparte detalles de su vida en España, en donde ha conocido a personas que la han marcado: Estoy feliz de estar conociendo gente que me sume tanto y poder estarles aprendiendo muchísimo y gente que tiene una energía súper bonita”, destacó en su videos la hija de Biby y Eduardo.

Sigue creciendo en Instagram

Alejandra dio a conocer que disfruta de salir a correr todas las mañanas. FOTO: Instagram

Como parte de su rutina, Ale sale a correr todos los días 5 kilómetros, actividad que asegura le desestresa, además también se divierte en compañía de sus amistades, con quienes ha salido a conocer diversos lugares de la capital española. Además no deja de compartir publicaciones en su cuenta de Instagram con sus más de 400 mil seguidores, en donde se mostró impresionada por el crecimiento que ha tenido.

“Estoy impresionada como ha crecido esta familia, y como cada día que pasa me siento más amada por ustedes. De verdad, jamas creí que esto llegaría tan lejos y sentir su apoyo incondicional me hace demasiado feliz y me ha ayudado a pasar por momentos difíciles estos últimos meses. Gracias infinitas ya somos 400 K!!!!”, compartió recientemente Alejandra en en esta red social.

Hasta ahora Ale Capetillo Gaytán no ha dado a conocer el tiempo que permanecerá en España pero podría ser un largo periodo ya que no ha dudado ni un segundo en demostrar que ama la ciudad: “Me encanta Madrid, me fascina y quiero seguir conociendo España, pero no sé si me gustaría para quedarme a vivir”, declaró recientemente durante una entrevista a la revista Quien. Pese a algunos inconvenientes por los que ha pasado, Alejandra se muestra optimista: “México me enseñó a ser fuerte y Madrid me está retando a comprobármelo día con día”, detalló en una de sus publicaciones. Ale Capetillo posa frente a la Puerta de Alcalá, en Madrid. FOTO: Instagram

