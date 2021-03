Pedro Infante, aseguran que su FANTASMA ronda por los estudios Churubusco | VIDEO

Pese a que todo puede llegar a tener una explicación, lo cierto es que hay quienes aseguran que los fantasmas son almas en pena que no pueden ir a descansar en paz ya que en vida dejaron algo pendiente e intentan comunicarse con los vivos para pedirles algo, también se dice que los fantasmas son en realidad almas pérdidas que aún no han encontrado el camino a la luz y no saben que han muerto, tal es el posible caso de Pedro Infante.

El ícono del cine de oro mexicano, ha asustado a varios trabajadores de los antiguos estudios Churubusco ya que aseguran que el alma del intérprete de "100 años" se aparece por los pasillos en las que se le puede escuchar silbando, cantando y hasta tocando el piano, por lo que tales sensaciones han despertado infinidad de mitos y leyendas en torno al también actor.

Ruidos extraños

Durante un reportaje para el programa matutino más importante de América Latina, algunos trabajadores afirman que en los estudios a un costado de la sala Silvestre Revuelta donde está el piano, se alcanza a escuchar el piano, ésta y otras experiencias paranormales han asustado a los trabajadores de limpieza y guardias de seguridad.

También mencionaron que han sido infinidad de veces las que han sentido emociones extrañas y paranormales dentro del edificio tan importante para el cine nacional, ya que se ha sentido la presencia de "El ídolo de Guamúchil” toca pistas revueltas en el área dónde solía estar la fonoteca.

Los ruidos extraños provenientes de ésta zona del lugar se deben a que fue ahí dónde se guardaron varias obras del artista, entre ellas la cinta de "A toda Máquina", además se puede escuchar su característico chiflido y el "grito" ranchero de dolor que lanzaba al interpretar canciones para adoloridos.

Con información El Salvador

avh