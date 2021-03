Mariana Echevarría defiende a mamás primerizas por embarazo y celebra con FOTO en la playa

Una de las mujeres más queridas de la emisión "Me Caigo de Risa: La Gala Disfuncional" es Mariana Echeverría, quien es conocida como la mamá de esta familia y en su vida real ella ya ha tenido la oportunidad de tener un hijo y un embarazo, y justo de este tema habla la actriz en una imagen.

Echeverría compartió una foto en su red social de Instagram dónde aparece luciendo un bikini en la playa y envió un mensaje amplio sobre cómo se sienten las mujeres que han tenido un hijo y sobre algunas percepciones que ella explica sobre la recuperación de una mujer que dio a luz.

Nueve meses de parto, nueve meses para recuperarse

Mariana Echeverría explicó en su foto que ella no entiende porque luego muchas personas señalan que una mujer que estuvo embarazada y que dio a luz, se recupera en 40 días, cuando la realidad es que no es así y no sólo se habla de lo físico, sino también de los cambios hormonales

La actriz de "Me Caigo de Risa" señaló que hay muchos cambios que sufre una mujer durante el embarazo y el parto que necesitan de un tiempo para que todo pueda estar de nuevo en su lugar y por ello destacó una frase de su mamá, quien señalaba que era "nueve meses de parto y lo mismo de recuperación".

Mamás primerizas necesitan tiempo de adaptación

Mariana Echeverría explicó que una madre necesita tiempo para que el sistema hormonal se normalice, pero en especial las mujeres que son madres primerizas, ya que tienen que aprender a cuidar a un bebé las 24 horas y a entender los cambios que suceden dentro de su cuerpo.

Por ello, la actriz explicó que lleva un tiempo importante cuidándose y estar muy pendiente de su cuerpo y destacó que a ella no le interesa lo que piensen los demás, sino que lo que más le importa es que ella se sienta bien, por eso escribió ese texto en su foto, el cual es un recuerdo que vivió en noviembre del 2019.

