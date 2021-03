Pandémica: conoce la serie de Bono y Penélope Cruz sobre la vacuna de Covid-19

El proceso de vacunación contra Covid-19 ya comenzó en todo el mundo, pero es claro que ha tenido algunos puntos negativos, por ejemplo el que no exista acceso universal al medicamento.

Por esa razón, la fundación benéfica de Bono, vocalista de U2, lanzó un proyecto en Internet que busca concientizar a la población sobre la importancia de la vacuna y la entrega universal de la misma. The ONE Campaign lanzó una serie web llamada Pandémica, a través de su canal de YouTube.

La serie tiene la participación de actores de renombre como Michael Sheen, Penélope Cruz, David Oyelowo y el propio músico irlandés. El proyecto busca hacer notar que no en todas las naciones del mundo se han podido hacer con el medicamento.

¿En dónde ver Pandémica?

Los episodios de Pandémica se encuentran en YouTube y se pueden ver en idioma original y también están subtitulados en varios idiomas, incluido en español.

Los capítulos son cortos y tienen un mensaje muy claro. Cada video tiene una duración aproximada de un minuto, pero deja un mensaje contundente sobre la situación de las vacunas.

“Si la vacuna no llega a todos lados, la pandemia no se va a ninguna parte”, es la frase con la que cierra el trailer de la serie. Todos los videos y la información de la campaña se puede encontrar en The ONE Campaing de Bono y en el canal de YouTube de la fundación.

Bono y Penélope Cruz participan en el proyecto

