Penélope Cruz IMPACTA con cambio rádical de imagen, ahora es RUBIA

Penélope Cruz es una actriz tan comprometida con su trabajo que no duda en cambiar su tremenda belleza si el papel que interpretará se lo pide y recientemente se ha convertido en una rubia que aún no decidimos si le favorece o debería regresar mejor a su legendaria cabellera castaña que durante años ha enamorado a miles de cinéfilos, así como a su marido Javier Bardem y a su gran amigo, el cineasta Pedro Almodóvar.

Almodóvar es, de hecho, quien está detrás del cambio de Penélope, pues la actriz participará con el guionista y director en su nueva obra: Madres Paralelas.

Fue Agustín Almodóvar, hermano del director de cintas con Todo sobre mi madre y Volver, quien "filtró" la primera imagen de la nueva película de Almodóvar en la que volverá a participar Penélope Cruz. En dicha instantánea -precisamente- aparece Cruz junto a Israel Elejalde.

“Vuelvo al universo femenino y a la maternidad también, que es un tema que siempre me ha apasionado. Pero en este caso la maternidad, las madres que aparecen, son muy distintas de las que ha interpretado antes Penélope”, dijo Almodóvar desde Madrid, sobre su nuevo proyecto.

“Son madres digamos muy imperfectas, y es la parte casi que como autor más me ha interesado, sobre todo porque madres abnegadas y heroicas ya he hecho varias. Y va un poco sobre la decadencia, sobre los hijos, pero también sobre los ancestros y bueno pues, sobre la familia”, agregó.

Y eso no es todo lo que tiene entre manos.

Tras haber filmado su primera producción en inglés con Tilda Swinton — una adaptación de la obra teatral “La voz humana” de Jean Cocteau sobre una mujer desesperada tras el abandono de su pareja — planea aventurarse con otro corto en inglés y en un género que aún no ha explorado: el western.

Y es que la experiencia de hacer un cortometraje “ha sido muy refrescante para mí”, expresó Almodóvar, cuyo último corto había sido “La concejala antropófaga” de 2009.

“He recuperado un poco esa sensación lúdica que para mí era el rodaje de las primeras épocas, de las primeras películas, porque me he permitido más libertades de las que últimamente he podido permitirme”, dijo.