Karol G está lista para SEDUCIR a un nuevo galán con diminuto BIKINI y un "makinón": FOTO

Karol G está arrasando en redes sociales con nueva música, nueva actitud y también un nuevo ‘makinón’ de sensualidad listo para conseguirse un nuevo galán.

La cantante de 30 años presentó esta semana su nueva producción llamada "KG0516" que incluye 16 canciones con temas inéditos y colaboraciones de lujo con Nicki Minaj, Ivy Queen y Ozuna, entre otros.

Además, está festejando su regreso a la soltería luego de que People En Español reportara su separación de Anuel AA. Y para celebrar todo esto decidió dar un paseo en bote junto a sus amigos.

Karol aprovechó para presumir sus nuevas curvas, que está logrando luego de un proceso de transformación física que comenzó hace unos meses, y realmente encendió los motores de más de uno con un atrevido bikini.

En las imágenes que compartió se le puede ver con el cabello recogido, unas gafas oscuras rectangulares en color amarillo neón y un traje de baño de dos piezas de corte clásico, con tirantes, con un estampado abstracto en tonos neón también.

Foto: Instagram/@karolg

“El makinon (sic)”, escribió la cantante junto a la foto, haciendo referencia a una de las nuevas canciones de su disco, pero tal vez también a su increíble silueta.

‘Adiós’ a Anuel AA

El jueves, la intérprete presentó su tema “El Barco” en el programa de Jimmy Fallon. En él, habla sobre las rupturas amorosas y la importancia de recuperar el amor propio y seguir su camino, por lo que muchos lo consideraron como un mensaje directo hacia su expareja.

Además, a través de sus Stories aseguró que cada single es como una etapa en la separación, e incluso aceptó que ella ya lo vivió.

“Yo voy a dejar mis recomendadas. Si la cosa es de despecho, tú vas a poner ‘El Barco’. La lloras, la sientes, la disfrutas. Luego, viene una amiga y vas a poner ‘200 copas’. Yo ya me tomé 200 copas, es más, yo, Karol G, te dedica ‘200 copas’”, declaró.

Foto: Instagram/@karolg

Así mismo, agregó que “por lo que no sirve las bichotas no lloran”, y terminó cantando una frase de una de sus canciones en la que dice “hay tantos nenes que me tiran”.

acmg