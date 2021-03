Karol G como nunca la habías escuchado: ¿Canta regional mexicano?: VIDEO

Karol G lanzó un nuevo álbum donde parece estar dedicándole un par de canciones a Anuel, pero no, no son canciones de amor, ya que todo parece indicar que terminó la relación terminó hace unos días, es decir, son canciones donde termina por decirle adiós al cantante puertorriqueño.

La colombiana lanzó KG0516, donde además de dedicarle la canción de "El barco" a Anuel AA, se atrevió a interpretar una canción al puro estilo mexicano, misma que además, también parece tener una pequeña dedicatoria para el cantante puertorriqueño, ya que lanza un par de de frases donde dejó claro que ya es momento de dejar las cosas en el pasado y comenzar de nuevo.

La cantante de reggaeton, no solo probó un estilo nuevo, sino que además lo hizo con una canción propia dedicada para todas las mujeres que están pasando un mal momento en el amor y lo hizo al puro estilo de corridos. Estamos hablando de "200 Copas", rola donde se escucha de fondo como si estuviera en un bar y todos brindan con su canción.

Qué dice el corrido

La canción es un claro mensaje de desamor y una dedicatoria para una amiga que tiene una relación tóxica, pero también es una invitación para que todas las mujeres que se encuentren en esta situación puedan salir adelante y seguir con su vida. Además de dejar claro que muchas veces las personas siguen en un lugar pensando que es amor cuando no lo es.

"La veo sufriendo sola aunque lo niegue. Se muerde los labios pa' poder ser fuerte. ¿Cuántas horas de llorar son suficientes pa' entender que no es amor? Así que, suerte. Ella trata de aguantar y no se enoja. Te da más amor porque no quiere perderte", es una parte del mensaje que manda el corrido de la cantante cafetalera.

Karol no es la primera cantante del género urbano que incursiona en el regional mexicano, ya que en la lista se encuentra Maluma, quien hizo dueto con Carlos Rivera, Becky G, Camilo, C. Tangana, entre muchos otros que lanzaron sus propias canciones en un estilo musical fuera del que siempre han hecho durante su carrera como artistas.

dza