Esta FOTO prueba que ANDREW GARFIELD sí estará en Spider-Man: No Way Home

Para los fanáticos de Marvel y, en específico, de toda la franquicia Spiderman, ha sido un viacrucis hallar realidad entre si se apostará o no por un spider-verse con todos los actores que han dado vida a Spiderman, protagonizando juntos una película. Spider-Man: No Way Home, ha siso el motivo de muchos debates que parece por fin encontraron respuesta con una fotografía filtrada que resolvería todo el misterio.

Y es que la cinta ha estado resguardada de cualquier filtración a la prensa o fanáticos cazadores de información única para tener más detalles de su cinta. Por lo tanto, mientras la producción de Spider-Man: No Way Home se acerca a su final, la imagen mencionada daría por hecho que Andrew Garfield sí estará en la película.

Andrew Garfield y su importancia en la historia

El actor Andrew Garfield fue el segundo hombre araña del cine. Recordemos que realizó la saga correspondiente a The Amazing Spider-Man, con dos películas en su haber.

Por tal razón, la trascendencia de este en la película a estrenarse en diciembre de este 2021 crece tanto como la presencia de Tobey Maguire y Tom Holland.

Foto revelaría su presencia

En una foto de los regalos que se les dio a la producción del filme, se aprecia la foto de una camiseta con el disfraz de The Amazing Spider-Man que Garfield uso en las dos películas que protagonizó. estos obsequios tienen como fin mostrar elementos de las cintas anteriores y sus actores participantes.

De hecho, el traje muestra las líneas rojas de los antebrazos, las huellas azules y los goggles negros. Por ende, los fans han enloquecido con tal posibilidad que ahora luce más clara y esperan el sí de Tobey Maguire para estar dentro también.

Se espera el trailer con todo y villanos

La cinta está fechada para estrenarse el 17 de diciembre de este 2021. Por lo tanto, se ha adelantado que Electro o el Doctor Octopus serán dos de los villanos confirmados de la película, cada uno interpretado por Jamie Foxx y Alfred Molina, respectivamente.

El actor J. K. Simmons volverá a interpretar a J. J. Jameson, para hilar al multiverso de Tobey Maguire y se ha mencionado que Benedict Cumberbatch estará en escena como Doctor Strange, esto último con el fin de hilar al multiverso de Tom Holland.

maaz