Ella es la GUAPA e INFLUENCER hija de Chayanne; ¡Igualita a su papá! | FOTOS

Chayanne se ha convertido en uno de los cantante más exitosos del espectáculo latino. Gracias a su carisma y sus dotes artísticos ha cautivado a sus seguidores en todos lados del mundo. A pesar de su gran éxito, el cantante ha sabido llevar una vida privada ejemplar con una familia al lado de su esposa Marilisa.

La pareja procreó a su hijo Lorenzo que sacó la misma galanura que su padre y es un fiel seguidor del ejercicio. Mientras que su hija Isadora, la menor, continúa siendo la más consentida de la familia.

¿Cuándo nació Isadora?

La adolescente ya cumplió la mayoría de edad y su belleza cautiva a propios y extraños en redes sociales, donde ha triunfado con miles de seguidores que enaltecen su figura. Isadora Figueroa nació el 11 de diciembre de 2000 en Miami, Estados Unidos por lo que cuanta con 20 años de edad.

Isadora heredó los genes de su mamá Marilisa Maronesse, quien fue reina de belleza cuando participó en el concurso Miss Venezuela. Esto sumado al talento de su papá, la joven cuenta con todo para alcanzar el éxito. No pierde el tiempo para compartir videos y fotografías en redes sociales.

Toda una influencer

El año pasado, Isidora sorprendió a sus seguidores al publicar un video en donde aparece tocando el piano interpretando una versión en español de la canción 'Let It Be' de The Beatles. Figueroa se ha convertido en una influencer ya que cuenta con millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

La joven no pierde la oportunidad de demostrar la bonita relación que lleva con su papá, Chayanne, por eso comparte imágenes con él a cada momento. Es por eso que nos demuestra que es la niña consentida de su papá.

