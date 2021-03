Tras dar positivo a COVID-19, María Conchita Alonso se NIEGA a ponerse la VACUNA

María Conchita Alonso declaró que no se aplicará la vacuna contra el coronavirus pues considera que son parte de una prueba a la que no está dispuesta a prestarse.

Durante una breve entrevista con el programa “El Gordo y la Flaca”, de Univisión, la cantante aseguró que apoya a Paty Navidad en sus declaraciones en contra de la inmunización.

“¿Las vacunas? ¡Ni loca soy un conejillo de Indias! Y yo me pongo del lado de Paty navidad creo que es una mujer con unos ovarios enormes. La respeto, la admiro, todo lo que dice es verdad, aunque la tilden de loca, ella está muy en lo correcto en absolutamente todo lo que dice”.

Además, en otra entrevista que tuvo con el diario El Universal, expresó que no confía en ellas, y que nunca se ha vacunado contra otras enfermedades tampoco.

“Los que se vacunan que hagan lo que se les dé la gana con su cuerpo, yo no pienso hacerlo porque te van a cambiar el ADN. Yo nunca me he puesto vacunas para la gripe, jamás; en realidad pienso que nos están usando como conejillos de indias, porque es imposible que en menos de un año tengan ya una vacuna que se haya demostrado que funciona, que sirve, que va a curar”.