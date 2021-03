Laura Pons presenta denuncia formal contra Arturo Macías por abuso

Tras las acusaciones que hizo en contra de Arturo Macías por abuso sexual, Laura Pons acudió a la Fiscalía Regional de Justicia de Tlalnepantla para denunciarlo legalmente.

La actriz confirmó la denuncia durante la entrevista que concedió al programa Ventaneando.

“Ya por fin denuncié legalmente, la licenciada se portó pues muy bien, muy amable conmigo, me dice que sí es, bueno, de hecho, no sabía, pero ella me comentó que es una violación por ciertas cosas que le comenté, entonces eso ellos lo determinan como violación”, explicó Pons.

Laura dijo sentirse más protegida ante esta medida. “La verdad es que sí me solté a llorar, me impactó un poco porque no sabía qué grado era lo que él me había cometido, pero me siento tranquila, me siento segura de que estoy en mano de las autoridades. Ellos me comentaron que van a estar en contacto conmigo para ir avanzando con la carpeta de investigación”.

Posteriormente, la artista reveló que no es la única mujer que ha sufrido este tipo de abusos por parte de Macías. “Recibí un Instagram de una chica, de una mujer, donde ella me hace la denuncia de que ‘ojalá se haga justicia conmigo’, porque me comenta que lo conoce de tiempo y que él hizo un abuso contra su persona hace 10 años, y me dice que es un cochino, que hace cochinadas con menores de edad, y me comentó también que tiene unos amigos, que sus amigos son tremendos, que se dicen llamar “Los Pitufos”. Yo sé que no soy la única chica que a lo mejor sufrió un abuso por parte de Arturo Macías”.

Para finalizar, Laura Pons manifestó su tristeza por los ataques que ha recibido por parte de los seguidores del “Turry” Macías. “He recibido comentarios de apoyo, también he recibido comentarios negativos, pero pues no me importa porque yo solamente sé lo que pasó ese día, yo sé que estoy diciendo la verdad, lo sé perfectamente y él también lo sabe, también Arturo sabe lo que pasó”.

