Christian Estrada y Ferka hablan sobre la "reconciliacion" de Frida Sofía y Alejandra Guzmán

Christian Estrada actualmente se encuentra disfrutando a lado de su pareja María Fernanda Quiroz también conocida como “Ferka” la pronta llegada de su primer hijo, sin embargo, “El Sina” siempre será ligado con Frida Sofía por lo que representantes de los medios de comunicación cuestionaron al exparticipante de Guerreros 2020 sobre la supuesta reconciliación de su ex con Alejandra Guzmán.

A su salida de Televisa, Christian Estrada y Ferka fueron cuestionados sobre la pronta llegada de su primer hijo, y aunque ambos se muestras muy felices y emocionados aseguran que aún no saben el sexo de su bebé, pero eso sí, “El Sina” asegura que quiere una niña.

Christian y Ferka hablan de Frida Sofía

Por otra parte, fue inevitable que pidieran la opinión de Christian Estrada al respecto de la reconciliación y nuevamente alejamiento entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán pues supuestamente “El Sina” habría sido el motivo por el que madre e hija se distanciaron.

Ante esto, Christian reveló que le daba mucho gusto saber esa noticia pues no había amor más grande que el de una madre, sin embargo, no ahondó en detalles y dijo que ya no hablaría más del tema pues él está enfocado en su carrera pero sobre todo en la llegada de su bebé.

Por su parte, Ferka también fue cuestionada sobre la reconciliación entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán, sin embargo, la actriz de telenovelas visiblemente molesta y fastidiada de dicho tema, fue tajante con los medios de comunicación y aseguró que ella no tiene nada que opinar al respecto.

Mira sus declaraciones a partir del minuto 1.43

bmz